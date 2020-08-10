«ЭР-Телеком Холдинг» оценивает активы «Новотелекома» по состоянию на 30 июня 2020 года в размере 1,69 млрд рублей. Это следует из документа, размещенного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ссылку на размещенный документ привел петербургский телеком-блогер Андрей Хаскин. Стоимость активов «Новотелекома» была посчитана исходя из того, что 45 млрд. руб. составляет 2 659, 21% от стоимости активов оператора по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2020.

По данным системы Rusprofile, 100% «Новотелекома» служат залогом в банке ВТБ под обеспечение кредитной линии в 45 млрд. рублей головному «ЭР-Телеком Холдингу». Стоимость активов всего холдинга была оценена в 66 910 371 тыс рублей, следует из документа, размещенного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что «Новотелеком» — крупнейший оператор широкополосного доступа в интернет в Новосибирске, работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес», «Дом.ru”, “Дом.ru Бизнес». С февраля 2017 года компания входит в состав пермского «ЭР-Телеком Холдинга». «Традиционно мы присоединяем покупаемую компанию к нашему региональному филиалу, внедряем наши бизнес-процессы, проводим стандартизацию, запускаем наши продукты, сокращаем персонал. На этом наша работа завершается. Таким образом, мы сократили издержки, увеличили доходность. В случае с «Новотелекомом» мы поняли, что купили компанию с гораздо большим потенциалом, чем просто регионального телеком-оператора. Поэтому у меня тогда появилась такая формулировка: «Хочу «Новотелеком» на всю страну»», — отмечал в интервью «Континенту Сибирь» президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев. Основатель и экс-генеральный директор «Новотелекома» Олег Игнатенко в настоящее время является первым вице-президентом «ЭР-Телеком Холдинга».

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