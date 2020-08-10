По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Кузбассе, на утро 9 августа больше всего кузбассовцев заразилось в Кемерове — 29 человек, на втором месте Междуреченск, где диагноз подтвердился у 23 горожан, а в Новокузнецке у 20.

Новые заболевшие появились в Киселевске — 11 человек за сутки, Прокопьевске — 4 человека а также по одному в Мысках, Осинниках, Кемеровском и Прокопьевском муниципальных округах. Всего по данным оперштаба Кемеровской области за сутки было выявлен 91 инфицированный COVID-19.

В Новосибирской области по данным оперштаба на утро 9 августа выявили 52 инфицированных коронавирусом за сутки.

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