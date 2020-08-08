По данным оперштаба на утро 8 августа в регионе зарегистрировано 10130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 594 детей. 8426 пациента выписаны с выздоровлением, включая 84 за сутки.

Выявлено в регионе 99 инфицированных за последние сутки.

Скончались еще четверо пациентов: мужчина в возрасте 40 лет и женщины, им было 66 лет, 69 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса скончалось 273 человека. В отделениях реанимации находятся 62 человек, на ИВЛ – 7 пациентов.

Госпитализировано 46 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1158 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 682 пациента.

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