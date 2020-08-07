Митинг прошел в Ленинском районе Новосибирска

Жители Ленинского района Новосибирска требуют разобраться в причине регулярных возгораний на мусорном полигоне и привлечь виновных к ответственности.

Сегодня на улице Малыгина в Новосибирске рядом с Хилокским рынком прошел митинг. В Ленинском районе сильно ощущается гарь от мусорной свалки на полигоне ТБО «Левобережный», которая загорелась еще 5 августа. Открытый огонь потушили, но полигон тлеет и разносит удушливый запах и смог на много километров вокруг.

Около 30 человек собрались в Ленинском районе, потребовав прекратить регулярные возгорания и привлечь виновных к ответственности. На встрече присутствовал член комиссии по экологии при правительстве Новосибирской области, депутат Законодательного собрания региона, член фракции «Единая Россия» Олег Сметанин. Он рассказал, что в 2020 году полигон горит уже третий раз.

Парламентарий обратился в прокуратуру Новосибирской области, в послании упомянул о бездействии должностных лиц. Кроме того, он адресовал шестое письмо мэру Новосибирска с требованием ответить, когда рекультивация ТБО на полигоне будет организована надлежащим образом. Депутат запросил детальную информацию о финансовых затратах бюджета на захоронение ТБО и рекультивацию полигона

«Ко мне неоднократно обращались жители с жалобами на регулярные пожары на полигоне. В прошлом году, например, площадь возгорания составила более трёх тысяч квадратных метров. Жители Юго-Западного, Западного, Троллейного, Станиславского и других жилых массивов оказались под завесой ядовитого смога. Почему грубо нарушаются существующие нормы рекультивации, соблюдение которых должно гарантировать экологическую безопасность жителей города? Какие меры принимаются для предотвращения экологической катастрофы, угрожающей здоровью горожан, и кто из должностных лиц несет ответственность за критическую ситуацию, сложившуюся в данной сфере?» – негодует Олег Сметанин.

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