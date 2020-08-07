После многочисленных просьб жителей, обращений депутатов «Единой России» и главы администрации Советского района Новосибирска в программу «Комфортная городская среда» включили благоустройство двора домов 3, 5 и 7 на Лесосечной улице в Новосибирске. Депутаты от партии проверили ход работ в рамках партпроекта «Городская среда».

«Объект на самом деле очень финансово емкий — порядка 51 миллиона рублей вложено в благоустройство для этих трех домов. Будут обустроены парковочные карманы, асфальтированы проезды, благоустроены пешеходные дорожки, дополнены малыми формами детские игровые площадки. Проект для города очень знаковый и большой. И это пример не только комплексной работы именно на придомовых территориях, но и слаженности действий актива этих домов, старших по дому с депутатами, департаментом ЖКХ, который был заказчиком всех этих работ», — сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Алексей Андреев. Его комментарий приводит пресс-служба новосибирского отделения партии «Единая Россия». По словам Андреева работы могут завершиться уже первого сентября.

Депутат горсовета Новосибирска Ирина Путинцева в свою очередь подчеркнула, что самое сложное в реализации проекта — «именно договориться, организовать людей». Иногда на это уходят годы — но в этот раз речь идет о положительном примере.

«Мы видим комплексный подход всех руководителей и непосредственно департамента, администрации Советского района, депутатского корпуса. А самое главное — жителей. Самое главное, что все делается в интересах людей. И мы видим очень хорошие дороги сегодня, велосипедные и пешеходные дорожки, детские площадки. Это самая важная наша работа и забота на сегодняшний день», — сказала Ирина Путинцева.

В свою очередь, депутат совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин напомнил, что федеральная программа «Комфортная городская среда» была принята именно по инициативе «Единой России».

«Благоустройство как раз было выполнено за два года — это и подпорная стенка, и парковочные места дополнительные, и тротуары, детские площадки. Эта федеральная программа у нас выполняется комплексно», — заявил он.

К 1 сентября в Новосибирске планируют сдать порядка ста объектов. Самый крупный — Затулинский дисперсный парк.

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