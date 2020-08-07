Новая дорога, которая будет построена в Кировском районе по поручению губернатора Новосибирской области по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», улучшит дорожно-транспортную инфраструктуру и соединит две крупные магистрали левого берега областного центра, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Вопрос продления улицы Петухова обсуждался среди прочих на встрече с жителями Кировского района Новосибирска 1 августа. Тогда губернатор подчеркнул, что реализация данного проекта есть в планах развития данной территории.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сказал, что строительство дороги на одной из главных и самых протяженных в левобережье Новосибирска улице Петухова ведется по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках реализации госпрограммы с участием средств бюджетов всех уровней.

«Новая дорога обеспечит перспективный выход на улицу Комсомольскую, соединив две крупнейших улицы данной территории, и улучшит транспортную ситуацию в районе. Правительство региона в этих целях выступило с заявкой на федеральное финансирование по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Очень важно, что представители законодательной власти в конструктивном взаимодействии поддержали эту инициативу, – подчеркнул Иван Шмидт. — Наша цель – активное развитие инфраструктуры в развивающемся микрорайоне, и в решении этой задачи мы будем ориентироваться на мнение жителей».

7 августа ход строительства дороги по улице Петухова проинспектировали представители правительства Новосибирской области и депутатского корпуса — начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, депутаты Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Колпаков и Сергей Трубников, депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Подгорный.

«Губернатор обратил особое внимание на необходимость решения данного вопроса. В результате нам удалось попасть в федеральную программу и внести вклад в окончание строительства объекта, которым будут пользоваться все жители», — сказал Сергей Трубников.

Открытие движения по второму этапу строящейся дороги запланировано на 2021 год.

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