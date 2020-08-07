По прогнозам метеорологов ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в предстощие выходные новосибирцев ожидает жаркая и солнечная погода.

В субботу, 8 августа, в Новосибирске и по области будет солнечно, возможен кратковременный дождь. Ночью с пятницы на субботу столбик термометра покажет около +17°С. Дневная температура воздуха в субботу ожидается около +28°С..+29°С, ветер восточный 3 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье будет также около +17°С. Днем 9 августа будет около +29°С, ветер восточный 3 м/с. Аналогичная погода по данным синоптиков сохранится и в начале следующей недели.

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