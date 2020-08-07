В Новосибирске объединят несколько школ и детсадов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о реорганизации нескольких школьных и дошкольных учреждений.

Постановления размещены на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска. Как следует из документов, средняя общеобразовательная школа № 154 в Прибрежном переулке будет присоединена к школе № 145 на улице Звездной. В постановлении уточняется, что реорганизация будет проходить «с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 145».

Еще одним постановлением два детских сада — № 260 «Медвежонок» и № 304 в Академгородке будут присоединены к средней общеобразовательной школе № 162 с углубленным изучением французского языка, расположенной на улице Жемчужной. Реорганизация здесь также пройдет с «переходом всех прав и обязанностей присоединяемых учреждений, сохранением наименования, цели, предмета и видов деятельности».

Напомним, ранее стало известно о планах областных властей по реорганизации трех колледжей в Новосибирске и Бердске. Они будут присоединены к другим образовательным учреждениям.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.