На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Александр Усс подписал указ о переходе региона ко второму этапу ослабления ограничений с 10 августа, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

На сайте краевой администрации сообщается, что возобновляется работа школ, детсадов, организаций среднего профессионального образования — техникумов и колледжей — и организаций дополнительного образования (кружки, секции).

Также начинают работу организации розничной торговли непродовольственными товарами, имеющим отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 квадратных метров, музеи и библиотеки, бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и другие объекты физической культуры и спорта при соблюдении условий: групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности

Смогут приступить к тренировкам, в том числе и в крытых спортивных комплексах, воспитанники спортшкол и академий по видам спорта. Также разрешается проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов без присутствия зрителей.

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