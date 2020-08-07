Основателя «Холидея» хотят сделать невыездным

Конкурсный кредитор новосибирского бизнесмена Николая Скороходова «Россельхозбанк» потребовал временно запретить коммерсанту выезд за пределы РФ.

Ходатайство с требованием ограничения на выезд за пределы страны Николая Скороходова было подано банком в арбитражный суд Новосибирской области в минувшую среду. Результаты рассмотрения ходатайства пока неизвестны. Ранее финансовый управляющий бизнесмена Олег Хворостинин также оспорил в суде сделки Николая Скороходова и его супруги Елены Невинской, продавших имущество должника – автомобиль Lexus RX 350 и охотничье ружье Browning Gold.

Николай Скороходов был признан банкротом в июне текущего года, после чего суд ввел процедуру реализации его имущества. Признать коммерсанта несостоятельным в конце 2018 года потребовал «Альфа-банк» из-за долга в размере 347,6 млн рублей. В ходе арбитражного наблюдения и появления новых кредиторов долги предпринимателя достигли нескольких миллиардов.

Напомним, Николай Скороходов – ключевой бенефициар новосибирской ГК «Холидей». В 2015 году бизнесмен вошел во вторую сотню списка журнала Forbes, а сама ГК «Холидей» входила в ТОП-200 крупнейших частных компаний России, являясь одной из крупнейших торговых сетей Сибири.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.