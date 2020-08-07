Холдинг Dow Jones и аналитическое агентство «Смыслография», входящее в коммуникационную группу «АГТ», опубликовали рейтинг восприятия регионов РФ ведущими зарубежными СМИ в 2019 году. Основное внимание иностранных журналистов привлекали тематика ТЭК и спорта. Лидером рейтинга стала Новосибирская область.

Напомним, что рейтинг публикуется с 2011 года. К позитивным инфоповодам о российских регионах традиционно относятся новости ТЭК (нефть и нефтепереработка), выступления президента России, обновление международных кредитных рейтингов, локальные новости транснациональных корпораций и инфраструктурных проектов, разработка новых месторождений, спортивные международные события по популярным видам спорта.

Новосибирская область удерживает первое место в рейтинге второй год подряд. Основные темы упоминаний — выступления в КХЛ клуба «Сибирь», рейтинг Новосибирска в прогнозах агентства Fitch, проекты и компании десятка отраслей. Так, в Новосибирске находится штаб-квартира «Обуви России», чьи релизы публикует Dow Jones.

«Рейтинг подтверждает, что Новосибирская область формирует большое количество разнообразных инфоповодов. Радует, что часть нашей информационной повестки находит отражение в ведущих зарубежных СМИ и количество позитивных упоминаний региона значительно превышает число нейтральных и негативных», — отметил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Также стоит отметить, что по результатам 2019 года из топ-10 выбыл Красноярский край, зато добавилась Омская область.

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