Вечером 5 августа кандидат в депутаты горсовета Новосибирска от ЛДПР Ирина Беспечная проводила встречу с избирателями возле одного из домов на улице Лежена. Во время встречи два человека напали на кандидата, сообщает пресс-служба новосибирского регионального отделения ЛДПР.

«Ирина Беспечная проводила встречу с избирателями. Неожиданно два молодых человека начали демонстративно срывать агитационные листовки Беспечной с расположенных неподалеку домов. На замечания кандидата и её попытки остановить срыв листовок, хулиганы ответили хамством и руганью. Один из них с силой толкнул Ирину Беспечную, и она ударилась головой и плечом о колонну, которая держит козырек подъезда», — говорится в сообщении ЛДПР.

Беспечная обратилась в полицию и написала заявление. Она указала, что инцидент произошёл на глазах большого количества свидетелей – участников собрания. Кроме того, она передала фото нападавших.

По данным ЛДПР, 6 августа состояние здоровья Ирины Беспечной ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у женщины ссадины, ушибы и сотрясение головного мозга. Сведения о телесных повреждениях были переданы в правоохранительные органы.

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