По данным штаба на утро 7 августа в регионе зарегистрировано 10031 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе инфицированы 593 ребенка. 8342 пациента выписаны с выздоровлением, включая 76 человек за минувшие сутки.

За последние сутки коронавирусом заразились, по данным оперштаба, 92 человека.

Скончались еще семеро пациентов: мужчины в возрасте 64 лет, 78 лет, а также двое мужчин в возрасте 83 лет, и женщины, им было 64 года, 68 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавирус стал причиной смерти 269 человек. В отделениях реанимации находятся 66 человек, на ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1166 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов НСО с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 661 пациент.

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