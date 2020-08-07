Глава администрации города Белово Алексей Курносов написал о своей болезни на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«У меня оказались положительными результаты на наличие коронавирусной инфекции. Не сообщил вам сразу, потому что не хотел никого пугать. Мне приходит много личных сообщений в социальных сетях, люди спрашивают, беспокоятся. Да, дорогие земляки, несмотря на все меры предосторожности, я заразился COVID-19», — написал мэр Белово.

Город готовится к проведению Дня шахтёра. На территории Белово на множестве объектов проводятся строительные работы, которые, по словам Курносова, необходимо контролировать.

«Постоянные разъезды: штабы, совещания, — уберечься не удалось. <…> На улице не всегда был в маске, результат — инфекция», — пишет Алексей Курносов. По словам мэра Белова, строительные работы и подготовка к празднику продолжаются, глава города работает удалённо.

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