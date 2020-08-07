В новом письме, которое представители новосибирского общепита направили главе региона, говорится об отчаянном положении отрасли, не работающей уже пятый месяц.

В ответе на предыдущее письмо рестораторов, которое «Континент Сибирь» опубликовал 6 августа, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, говорил, что порядок снятия ограничительных мероприятий утвержден Роспотребнадзором, а решение о снятии ограничений принимается губернатором Новосибирской области на основании предложений, предписаний главного санитарного врача региона. В новом письме представители общепита пишут, что спасти отрасль может только немедленное открытие столовых, кафе и ресторанов.

«Мы начинаем увольнения, целесообразность нашего дальнейшего существования под большим вопросом. Сложилось впечатление, что происходит дискриминация индустрии питания и гостеприимства со стороны Правительства Новосибирской области»,- говорится в письме, которое по словам директора НП «Сибирская Гильдия шеф-Поваров», члена Партии Роста Наталии Пятых подписали почти три тысячи человек.

Лето подходит к концу и выручка тех рестораторов, которым удалось открыть «летники», упадет. Рестораторы также говорят и о том, что открыть летние кафе и веранды, даже при той поддержке, которую в этом вопросе оказала мэрия Новосибирска, удалось далеко не всем заведениям общепита.

«Наше положение отчаянное, мы не работаем пятый месяц, с 28 марта, — говорится в письме «Сибирской Гильдии шеф-Поваров». — Режим запрета работы предприятий питания с залами обслуживания привел в упадок всю отрасль. Выручка сократилась в несколько раз, и это в лучшем случае. Разрешение с 6 июля открыть летние площадки коснулось не более чем 10% ресторанов и кафе. Остальные предприятия — больше тысячи — у которых нет возможности работать в режиме «на вынос» и «летние веранды», потеряли свои доходы полностью. С середины августа, когда в Сибири наступает похолодание, выручка даже работающих компаний уменьшится или исчезнет».

Многие кафе и рестораны больше не могут позволить себе сохранять свои коллективы и авторы письма говорят о предстоящих увольнениях, если не открыть преприятия общепита немедленно.

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