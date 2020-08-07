Топ-менеджеры новосибирского «Электрона» ждут результатов следствия

Несмотря на мировое соглашение с кредиторами и перспективу финансового оздоровления предприятия, в новосибирском ПСМП «Электрон» продолжают разбираться с последствиями пятилетнего правления бывшего руководителя предприятия. Новое руководство завода обвинило в злоупотреблениях экс-гендиректора «Электрона» Татьяну Молчанову, подтверждая свою позицию обращениями в правоохранительные органы. Она же в свою очередь предъявляет финансовые претензии самому предприятию.

Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон», бывший трест «Химэлектромонтаж», было создано в 1957 году для выполнения строительных и электромонтажных работ на объектах Министерства среднего машиностроения СССР. Позднее предприятие стало многопрофильным холдингом с «дочками» в городах Урала, Западной и Восточной Сибири. В числе объектов, построенных с участием специалистов «Электрона», — Уральский электрохимический комбинат, металлургический завод в Глазове, Семипалатинский ядерный полигон, Сибирский химический комбинат, промышленная атомная электростанция в Северске, Томский нефтехимический комбинат, Ангарский нефтехимический комбинат, атомные электростанции в Китае (Тяньваньская АЭС) и Индии (АЭС «Куданкулам»), Ледовый дворец «Большой» в Олимпийском парке Сочи.

В феврале 2020 года арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между находящимся в процедуре банкротства новосибирским Производственным монтажно-строительным предприятием (ПСМП) «Электрон» и его кредиторами.

Признать предприятие несостоятельным в январе 2017 года потребовал банк «Открытие», сумма исковых требований на тот момент составляла более 8,3 млн рублей. В ходе утверждения мирового соглашения судья Екатерина Сорокина согласилась с тем, что восстановление платежеспособности должника сейчас возможно.

Решение о смене генерального директора предприятия совет директоров принял летом прошлого года. Как рассказали «Континенту Сибирь» генеральный директор «Электрона» Илья Ходос и его первый заместитель Михаил Яблоков, фактически с этого момента новое руководство предприятия предъявило претензии бывшему. К примеру, по словам топ-менеджеров предприятия, после увольнения Татьяны Молчановой появился, предположительно, поддельный протокол экстренного заседания совета директоров «Электрона», якобы проведенного в Новосибирске о продлении ее полномочий. Кроме того, как утверждают руководители ПСМП, она выставила сотрудников ЧОП, которые не пропускали на рабочие места сотрудников предприятия и новое руководство.

В настоящее время подано более 10 заявлений в правоохранительные органы на действия Татьяны Молчановой. В них указано на предполагаемое хищение нескольких автомобилей, принадлежащих предприятию, оргтехники, офисной мебели, документов, в том числе трудовых книжек работников «Электрона». Кроме этого, инвентаризацией, проведенной на предприятии, была установлена недостача имущества ПСМП в период руководства Молчановой.

В сентябре 2019 года в следственном отделе СК РФ по Ленинскому району Новосибирска было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого госреестра юрлиц») в связи с предоставлением в МИФНС № 16 ложных сведений для внесения изменений в ЕГРЮЛ. По словам топ-менеджеров «Электрона», эти действия парализовали работу предприятия на несколько месяцев. Заявители считают, что бывший гендиректор «Электрона», «не имея прав и полномочий, передала в пользование третьим лицам имущество организации, лишив предприятие возможности осуществления деятельности». В одном из заявлений указывается на продажу Татьяной Молчановой физическому лицу автомобиля Toyota Camry за 550 тыс. рублей, однако деньги от сделки так и не поступили в кассу предприятия. Руководители «Электрона» рассказали, что предприятие регулярно получает штрафы от ГИБДД за автомобили, зарегистрированные на «Электрон». Кто находится за рулем этих машин, правоохранительные органы разобраться не могут уже год. Два автомобиля предприятия, Renault LOGAN и «УАЗ Патриот», были переданы по договору арендатору. С учетом окончания срока аренды машин руководители «Электрона» потребовали вернуть их. Однако арендатор отказался возвращать авто, объяснив, что купил машины у предприятия. При этом документы, подтверждающие сделку и оплату, отсутствуют.

С момента подачи заявлений в правоохранительные органы прошло достаточно времени, доследственные проверки по ним, по мнению топ-менеджеров «Электрона», проводятся формально. «Почти год, при наличии достаточных оснований, решение о возбуждении уголовных дел по нашим заявлениям ни полиция, ни другие органы так и не приняли. Машины не объявлены в розыск. Активно расследуемое после возбуждения уголовное дело по ст. 170.1 УК РФ неожиданно для всех сотрудников предприятия «тихо» прекращено в СО Ленинского района СУ СК. Поэтому мы сейчас решили вынести проблему в публичную плоскость. Все наши претензии аргументированы и подтверждены документально», — пояснил Михаил Яблоков.

«Континент Сибирь» направил запросы в СУ СК России по Новосибирской области и

ГУ МВД региона. Ответа из Следственного комитета пока не поступило, в ГУ МВД подтвердили, что осенью прошлого года в отдел полиции «Калининский» поступило три заявления от руководства «Электрона» по фактам хищения и самоуправства, однако после проведения проверки были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с «отсутствием состава преступления». В мае текущего года постановления об отказе были отменены прокуратурой Калининского района, заявления были направлены в следственный отдел ОП «Калининский» для дополнительной проверки.

Сама Татьяна Молчанова отрицает обвинения в свой адрес от руководства «Электрона». «Эти заявления годичной давности, и на все вопросы по ним я уже ответила. Ко мне вопросов нет, а кто кому должен, так это «Электрон» мне должен около 30 млн рублей, в том числе заработную плату», — сказала корреспонденту «Континента Сибирь» Татьяна Молчанова. Подтверждающими документами редакция не располагает.

«Руководство «Электрона» надеется на максимально быстрое установление справедливости, объективное расследование правоохранительными органами. Так как отсутствие неотвратимого наказания порождает чувство вседозволенности и безнаказанности», — сказал Континенту Сибирь» Михаил Яблоков.

Редакция «Континента Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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