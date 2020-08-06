5 августа генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин провел онлайн-пресс-конференцию, на которой, помимо всего прочего, анонсировал скорый приход оператора в Республику Алтай, последний из сибирских регионов, где он пока не присутствует. «Континент Сибирь» попробовал разобраться в том, насколько реальны такие перспективы, какие результаты это принесет региону и самому оператору.

«Мы предоставляем услуги связи в Горном Алтае на базе сетей наших партнеров, — сообщил в конце 2019 года в интервью «Континенту Сибирь» руководитель макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. — Пока это решение нас устраивает больше, чем запуск собственной сети». В следующем году многие планы пришлось изменить — в том числе и этот. Tele2, по словам Сергея Эмдина, готова зайти в Горный Алтай и уже даже известны сроки: «Мы планируем осуществить полноценный запуск до конца третьего квартала, — сообщил он. — Наиболее вероятная дата — конец августа или начало сентября». Но окончательный дедлайн — конец третьего квартала.

Сейчас, по данным Tele2, их сеть в регионе уже работает, правда, пока только в тестовом режиме. То есть оператор может видеть, сколько его абонентов находится на территории республики. «В июле — начале августа их было уже больше десяти тысяч, это даже больше, чем мы ожидали», — констатировал Сергей Эмдин.

Когда сеть в Горном Алтае заработает, Сибирский федеральный округ окажется полностью «закрыт» сетью Tele2, а общее число регионов присутствия оператора увеличится до 68.

Тем не менее полного покрытия региона на первом этапе ждать не стоит: Tele2 планирует для начала подключить наиболее «тяжелые» в плане трафика участки: Горно-Алтайск, населенные пункты вдоль Чемальского тракта и отдельные курортные зоны. Также Сергей Эмдин сообщил о том, что 3G в республике не будет работать — только сети второго и четвертого поколений, диапазон частот которых будет расширен.

Почему именно сейчас?

Первопричиной большинства форс-мажоров первой половины 2020 года стал, безусловно, коронавирус и его последствия. Хотя для телеком-отрасли, и Tele2 в частности, карантин, вызвавший «диджитализацию» потребительской модели, по словам Сергея Эмдина, не вызвал радикального поворота курса куда-то в сторону. В основном он привел к тому, что планы компании на 2021–2022 годы по проникновению цифровых услуг, наращиванию мощности сигнала, качества связи и многого другого пришлось сдвинуть на 2020 год. И осуществить в течение считанных дней. Хотя, как признался Сергей Эмдин, на внедрение той же бесконтактной продажи SIM-карт с доставкой и самостоятельной активацией оператор потратил бы около полугода — если бы не коронавирус. Все это, конечно, не могло не ударить по работе и финансовым показателям самих операторов, вдобавок к уже скопившимся к началу пандемии проблемам. «Операторы тоже пострадали от эпидемии, хотя об этом мало кто задумывается, — констатирует Сергей Эмдин. — То, что мы смогли работать во время кризиса, и то, что у нас работы даже прибавилось, не означает, что это привело к росту выручки».

Особенно наглядно это видно, по его словам, на выручке с трафика. При годовом приросте числа абонентов в районе 5% (в основном за счет переходов от других операторов) потребляемый ими трафик прибавляет около 60%. Но на выручку это, как оказалось, не влияет. Помимо снижения ARPU (Average Revenue Per User), или выручки с одного пользователя, о котором вся телеком-отрасль говорит уже много времени, Сергей Эмдин констатировал еще и спад выручки с одного проданного им гигабайта. Почему так получилось? С одной стороны, пользователи, многие из которых подсознательно воспринимали мобильный интернет как «еще одну коммунальную услугу», о которой вспоминали, только когда она переставала работать, с наступлением карантина стали оценивать ее более детально — в том числе в сторону оптимизации. За эти месяцы «уровень выработки» пакетных тарифов, куда уходило не меньше 90% продаваемого Tele2 трафика, существенно вырос. С другой — монетизировать форсированный рост трафика за счет, например, тех, кто стал работать из дома, получалось не всегда.

Но куда больше по выручке ударило сокращение числа самих абонентов — за счет тех, для кого SIM-карта от Tele2 не была первой и основной. «Если у кого-то было несколько SIM-карт, они, когда начался карантин, оставляли одну основную, блокируя все остальные», — пояснил Сергей Эмдин. И Tele2, пришедшая в Сибирь позже других федеральных операторов, часто оказывалась в проигрышном положении. Не везде, правда — в тех регионах, где «черный» оператор занимал лидирующие позиции (например, в Омской области), он только укрепился. Сейчас, по словам Сергея Эмдина, наблюдается обратный тренд — «периферийные» SIM-карты снова активируются. Как раз тогда, когда компания готовится зайти в Горный Алтай, находящийся на другой стороне «шкалы присутствия» относительно Омска. И как раз во время туристического сезона.

Что это даст самой республике?

Пандемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на конец июня и слегка изменила географию, «переключив» отдыхающих на внутренний туризм. «Из-за сложившихся обстоятельств в этом году основной турпоток, конечно, сократился по сравнению с прошлым и переключился на российские курорты, — отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. — Горный Алтай в списке курортов занимает одно из ведущих мест, наряду с такими, как Сочи и Крым».

Что касается тарифов уже работающих в Горном Алтае операторов, по словам Сергея Эмдина, приход Tele2 в регион может привести к их снижению — даже несмотря на высокий уровень проникновения услуги. Примером могут стать Ярославская и Ивановская области, куда Tele2 зашла в прошлом году. Денис Кусков с этим также согласился: «Я крайне положительно рассматриваю возможность подключения данного курортного региона. Думаю, это будет не только способствовать повышению лояльности существующих абонентов Tele2, но и позволит улучшить качество работы других операторов».

«Ситуация, безусловно, будет зависеть от рыночной, в первую очередь ценовой, политики Tele2, а также от сетевого покрытия. При этом практика показывает, что при выходе четвертого игрока цены в регионе, как правило, снижаются – добавил управляющий партнер аналитического агентства TMT Consulting Константин Анкилов. – Новый игрок заинтересован в наборе абонентской базы, но новых услуг предложить не может, поэтому может играть в первую очередь новыми тарифами. Конкуренты в случае оттока абонентов вынуждены защищаться и отвечать. Насколько это случится в Горном Алтае – будет зависеть от указанных факторов. В любом случае радикальных изменений для абонентов не последует, но в целом для абонентов это хорошая новость».

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