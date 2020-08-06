Группа компаний «Химметалл» поздравляет своих партнеров и коллег с Днем строителя

Дорогие друзья, строители, архитекторы, проектировщики и дизайнеры!

Всё, что нас окружает, «по кирпичику» создано именно вами. Жилые дома, больницы, школы, дороги и мосты. Все, что нужно городу и его жителям для комфортной и счастливой жизни – дело ваших рук. Вы трудитесь и в зной, и в мороз, чтобы реализовать свои лучшие проекты – качественно и в срок. Спасибо вам за это!

Не секрет, что за каждым проектом в строительстве стоят конкретные люди, их труд, мечты и профессионализм. Желаем каждому из вас воплощения всех ваших планов, новых амбициозных проектов и смелых новаторских идей. Будьте не просто строителями, а зодчими, улучшающими архитектуру нашего города, создающими не только функциональные, но и эстетичные и приятные для глаз объекты.

Желаем вам в ваш профессиональный праздник благополучия и здоровья. Всегда надежных партнеров, хорошей погоды и крепкого фундамента для ваших будущих свершений!

Группа компаний «Химметалл»