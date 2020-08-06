«МТС Банк» расширил режим работы сервиса конверсионных операций FX-online – теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут осуществлять сделки по покупке и продаже валюты в рабочие дни с 3:00 по московскому времени до 21:00 по местному времени. Удлиненный операционный день онлайн-сервиса призван облегчить конвертацию для компаний-участников внешнеэкономичечкой деятельности Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Бесплатный сервис FX-online «МТС Банка» позволяет совершать конверсионные операции по шести валютам: доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), китайский юань (CNY) и японская йена (JPY). Для предприятий малого и среднего бизнеса, подключившимся к системе FX-online, действуют сниженные тарифы на конвертацию.

«Мы запустили сервис онлайн-конвертации в 2018 году, – комментирует директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин. – И на сегодня число пользователей торговой платформы выросло в три раза».

По его словам, основной проблемой клиентов-участников ВЭД в удаленных от Москвы регионах является отсутствие возможности конвертации валюты по ценам, приближенным к межбанковскому рынку до открытия Московской биржи из-за разницы во времени. Ранее конверсионные операции на сервисе клиенты совершали с 9:30 до 19:00 по московскому времени. Сейчас банк учитывает все часовые пояса, и после увеличения операционного дня FX-online компании Сибири и Дальнего Востока могут конвертировать валюту в удобное для их региона время по выгодному курсу.

Также Глеб Сорокин отметил, что «МТС Банк» оказывает каждому клиенту–участнику ВЭД бесплатные консультационные услуги, в том числе анализ внешнеторговых контрактов на этапе подписания и/или редактирование контрактов для проведения валютных операций. Получить консультацию можно офисах банка, обслуживающих юридических лиц, а также по телефону горячей линии 8-800-250-01-99.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимы открытые рублевый и валютный счета в «МТС Банке», а также подключенный интернет-банк (система «Клиент-Банк»). Подать заявку на установку FX-online можно в интернет-банке или в офисе «МТС Банка».

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