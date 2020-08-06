ПСБ получил дополнительный лимит для льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках государственной поддержки предпринимательства по ставке 2%. Сумма составила 8 млрд рублей.

«ПСБ активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. В текущих непростых условиях именно малый бизнес оказался особенно уязвим, и мы рады, что можем оказать ему помощь на деле», – отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

По его словам, ПСБ уже выдал в рамках данной госпрограммы почти 17 тыс. кредитов на общую сумму свыше 37 млрд рублей, что свидетельствует о серьезном интересе к программе со стороны предпринимателей.

При условии сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита.

Оформить заявку на льготный кредит в ПСБ можно полностью онлайн, по трём документам, оставив заявку на кредитной платформе ПСБ «Без бумаг».

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