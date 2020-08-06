Правительство Новосибирской области и Россельхозбанк заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в сентябре 2020 года стартует образовательный проект «Школа фермера», где представители фермерских хозяйств смогут пройти обучение и повысить квалификацию в различных отраслях животноводства и растениеводства.

К участию в проекте приглашаются все желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания в отраслях сектора АПК: предприниматели без опыта ведения агробизнеса, начинающие фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, действующие фермеры, нуждающиеся в экспертной поддержке или имеющие минимальные знания для ведения и развития бизнеса и так далее.

«Правительство Новосибирской области уделяет особое внимание комплексному развитию сельских территорий. Мы являемся урбанизированным и аграрным регионом, поэтому стараемся грамотно задействовать все ресурсы для развития сел и социальной инфраструктуры, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — В этом смысле «Школа фермера» — уникальный проект, благодаря которому удастся решить одну из приоритетных задач региона — развитие предпринимательства и кадрового потенциала на селе, создание новых финансово устойчивых и рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств».

Обучение в «Школе фермера» будет проходить на базе Новосибирского государственного аграрного университета, занятия будут вести преподаватели, а также специалисты Россельхозбанка. Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью до двух календарных месяцев. Выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке. Первая группа обучающихся уже сформирована и приступит к занятиям с 1 сентября 2020 года.

«Россельхозбанк активно поддерживает как крупный бизнес, так и малые и средние формы предпринимательства. Более того, сейчас, в условиях экономических сложностей, вызванных коронавирусом, малому предпринимательству на селе как никогда нужна поддержка, — прокомментировал директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. — «Школа фермера» поможет новичкам успешно запустить бизнес с нуля, а уже действующим фермерам набраться опыта и вести свое хозяйство эффективнее. Это создание и рабочих мест, и региональных брендов».

Новосибирская область стала одним из четырех пилотных регионов для проекта и пока единственным в Сибири. Кроме нее проект будет запущен в Московской области, Республике Башкортостан и Ставропольском крае.

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