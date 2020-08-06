Развитие социальной инфраструктуры и зеленых зон — два важнейших приоритета, обозначенных мэрией Новосибирска на ближайшие годы. Особенно остро эти задачи стоят в отдаленных от центра микрорайонах мегаполиса. 5 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на двух объектах строительства в Ленинском районе – в новом детском саду и сквере на Станиславском жилмассиве, благоустройство которого проводится по инициативе самих жителей, без использования средств бюджета города.

Потолки «как в консерватории»

Новый детский сад откроется осенью в частном секторе на улице Заозерной Ленинского района. Учреждение войдет в число 11 детских садов, которые город планирует сдать в эксплуатацию в 2020 году. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, посетившего стройплощадку 5 августа, проект детского сада отличается от предыдущих не только своими техническими характеристиками, но и высокой вместимостью учреждения.

«Это действительно рекордный проект — садик рассчитан на 350 ребят. Важно, что здесь будут группы для детей разного возраста: и ясельного — от 1,5 до 3 лет, и более старшего — до 7 лет. Проект не совсем стандартный. В частности, залы для музыкальных и спортивных занятий здесь имеют очень высокие потолки», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Проектировщиком объекта выступило ООО «НПСК «СКИП», застройщиком — АО «Бердский Строительный трест». На сегодняшний день полностью готово 3-этажное здание детского сада, на 100% выполнены остекление и кровля. Продолжаются отделочные работы на этажах. Цвет стен на каждом этаже будет выдержан в определенной гамме, под которую будут подбирать весь интерьер и мебель.

На установку коммуникаций для детского сада, которые пришлось строить с нуля, было затрачено 80 млн рублей. Построена также и локальная котельная. Она позволит развивать территорию микрорайона дальше, учитывая идущее рядом жилищное строительство, а также запланированную в микрорайоне больницу.

До осени, по словам мэра, должно быть закончено благоустройство прилегающей к детскому саду территории. Уже сейчас здесь готовятся площадки с безопасным резиновым покрытием для игровых и спортивных комплексов.

Стоит заметить, что строительство детского сада на Заозерной было запланировано еще пять лет назад, но его отложили из-за признания более актуальным возведения дошкольных учреждений в других, более заселенных микрорайонах. В этом году в связи с развитием микрорайона «Чистая слобода» и ростом числа жителей было принято решение возобновить стройку.

Важная составляющая проекта нового детского сада — современный пищеблок. По словам директора Сибирского федерального центра оздоровительного питания, члена Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии Якова Новоселова, состояние пищеблока и в целом вся организация и качество питания дошколят будут тщательно контролироваться экспертами.

«Я очень рад, что мэрия Новосибирска и мэр лично взаимодействуют не только с общественностью, но и с экспертными организациями. И зачастую нам вместе приходится преодолевать препятствия со стороны недобросовестных людей, которые пытаются накормить детей разными фальсификатами. Совместно мы продолжим борьбу за качественное питание наших детей во всех дошкольных учреждения Новосибирска», — заметил Яков Новоселов.

Цветы и деревья — вместо грязи и бурьяна

Другая задача развития районов Новосибирска, которую ставит перед собой мэрия города, — это организация зеленых рекреационных зон. Речь идет не только о крупных парковых пространствах, но и о небольших скверах в шаговой доступности горожан. Один из примеров такого благоустройства — сквер на Станиславском жилмассиве, напротив домов № 44, 46 и 48 по ул. Станиславского. Особенность этого объекта в том, что благоустройство здесь проводится по инициативе самих жителей, за счет привлеченных средств.

«Раньше здесь была страшная грязь, бурьян. Ставили «КамАЗы», которые не давали людям спать. Шла дикая торговля с машин. Мы обратились в администрацию, к депутатам. Теперь территория преображается. Мы благодарны всем, кто помог нам сделать такую красоту!» — поделилась историей благоустройства сквера старшая по дому на ул. Станиславского, 46 Людмила Шичкина.

В 2019 году активисты очистили территорию от мусора. Силами администрации Ленинского района, МКУ «Ленинское», МКУ «Горзеленхоз» и при поддержке частного бизнеса площадку благоустроили: убрали аварийные деревья, установили ограждения, завезли свежий грунт и засеяли газоны. На территории были высажены закупленные в новосибирском ботсаду молодые деревца, обустроена пешеходная дорожка со скамейками. В этом году запланировано благоустройство второй части территории под сквер, сейчас ведутся планировочные работы.

«Это место знаковое. Инициатива оформления сквера принадлежит самим жителям. При этом на благоустройство не используется ни рубля бюджетных денег, оно целиком проводится на привлеченные средства — за счет местных предпринимателей и депутатских фондов. В итоге удалось привлечь более миллиона рублей, чтобы превратить заброшенный неприглядный участок в привлекательную зеленую зону», — рассказал подробности мэр Анатолий Локоть.

По словам депутата Законодательного собрания НСО Романа Яковлева, вопрос о развитии зеленых зон на Станиславском жилмассиве остро стоит уже на протяжении пяти лет. И новое пространство — один из ярчайших примеров развития парковых зон в Ленинском районе.

«Здесь мы видим пример конструктивного диалога муниципалитета, депутатов и жителей. Сквер несет в себе прежде всего социальную нагрузку, поскольку дорога через него ведет к 24-й поликлинике. Здесь ежедневно проходит очень много людей, в том числе представителей старшего поколения, и очень важно, чтобы у них по пути были уютные зоны отдыха с лавочками, где можно присесть и перевести дух», — заметил Роман Яковлев.

Благоустроенная территория сквера уже поставлена на баланс местной администрации — ведь мало все обустроить, нужно будет в дальнейшем поддерживать здесь порядок. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверил, что затраты на содержание зеленой зоны обязательно учтут в бюджете на следующий год.

«Я поддерживаю инициативы наших районов. Не только в Ленинском, но и в других районах города у нас есть примеры, когда без бюджетных средств, в инициативном порядке обустраиваются зеленые зоны. Это возможно только при активной позиции самих жителей», — резюмировал глава города.

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