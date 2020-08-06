От новосибирцев поступило более 50 предложений по месту установки памятной стелы «Новосибирск – город трудовой доблести». Эксперты и архитекторы назвали наиболее перспективные из них – это площади Калинина, Лунинцев и кольцо в районе метро «Берёзовая роща». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил провести финальное обсуждение места для стелы с жителями города, сообщает пресс-центр мэрии.

«В начале июля этого года принято историческое решение о присвоении Новосибирску государственного звания «Город трудовой доблести». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации мы обязаны установить памятную стелу. Новосибирцы неравнодушно отнеслись к призыву выбрать для неё место. Каждое предложение сопровождалось личной историей, личным отношением к городу, к той территории, на которой проживает человек и с которой связана история его семьи, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В результате из всех вариантов, предложенных жителями города, эксперты и архитекторы выбрали три места: это площади Калинина и Лунинцев, а также кольцо на Берёзовой роще. Я предлагаю продолжить обсуждение этих площадок с горожанами и узнать, какой из этих вариантов им нравится больше. Итоговое решение будет приниматься на оргкомитете «Победа».

Чаще всего новосибирцы предлагали разместить стелу на площадях Калинина, Ленина, Лыщинского, Гарина-Михайловского, Труда, Энергетиков. Все эти точки, по мнению жителей, значимы и заметны, имеют высокую проходимость, либо поблизости есть знаковые предприятия, работавшие в годы войны, звучали и другие предложения.

«От некоторых вариантов пришлось отказаться, поскольку существуют серьёзные ограничения технического плана. Например, на площади Ленина огромное количество сетей, метро. Все скульптуры – объекты культурного наследия, это охранная зона федерального значения, поэтому только на согласование может уйти больше года. На площади Станиславского запланировано строительство метро. На площадях Труда и Энергетиков – развязки, они тоже не подходят. Мы рассмотрели все территории и считаем целесообразным установить стелу на обозначенных площадках», – рассказал начальник управления архитектурно-художественного облика – главный архитектор города Новосибирска Александр Ложкин.

Финальное обсуждение места установки стелы начнется 7 августа на сайте города Новосибирска. Результаты будут подведены 12 августа.

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