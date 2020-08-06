Представители новосибирского общепита две недели назад направили в адрес губернатора Новосибирской области очередное письмо, в котором просили помочь ресторанному бизнесу, оказавшемуся в сложном положении из-за ограничений, связанных эпидемией COVID-19. В распоряжении «Континента Сибирь» оказался ответ вице-губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, который поступил рестораторам 6 августа.

В официальном ответе за подписью Сергея Сёмки говорится, что порядок снятия ограничительных мероприятий утвержден Роспотребнадзором, при этом решение о снятии ограничений принимается губернатором региона на основании предложений, предписаний главного санитарного врача по Новосибирской области. «Решение о возобновлении работы стационарных предприятий общественного питания губернатором региона будет принято при достижении на территории Новосибирской области целевого значения коэффициента распространения инфекции для перехода на очередной этап снятия ограничений, о чем предприятия общественного питания будут оперативно проинформированы через средства массовой информации, официальные сайты органов государственной власти Новосибирской области», — говорится в официальном ответе рестораторам за подписью Сергея Сёмки.

За информацией о получении поддержки, о которой в своем письме также просили рестораторы, им было предложено обращаться на сайты ФНС, минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты и других организаций. Полная версия письма имеется в распоряжении редакции.

Напомним, что новосибирские рестораторы подготовили несколько открытых писем руководству региона. Речь шла о возможности возобновления работы, а также о мерах поддержки.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.