Целевые региональные программы «Школьное окно» и «Школьная кровля» уже доказали свою эффективность в Новосибирской области и их нужно продолжить. Губернатор Андрей Травников поддержал предложение, которое во время рабочей поездки в Татарский район выдвинули депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Депутат Заксобрания Игорь Умербаев отметил, что оснащение школ, детских садов современными пластиковыми окнами повышает освещённость помещений, значительно уменьшаются теплопотери. Программы «Школьное окно» и «Школьная кровля» уже доказали свою эффективность и востребованность, особенно на территории районов, где во многих школах окна и кровля не ремонтировались, не менялись долгие годы. Эти программы необходимо продолжать.

«Во многих районах проблема в школах одна — необходимы замена оконных и дверных блоков, ремонт кровель. Причем не ежегодная заливка битумом, а более радикальное решение проблемы. Мягкая кровля все-таки мало подходит для сибирских условий. Обязательно должен быть скат. Да, такая кровля обойдется дороже, но это необходимо», — сказал Игорь Умербаев.

Губернатор подтвердил, что целевые программы «Школьное окно» и «Школьная кровля» обязательно будут продолжены.

В школе-интернате Татарска главе региона доложили о планируемом капитальном ремонте здания образовательного учреждения. Ремонтные работы, запланированные на 2020 год, будут проведены за счет субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» на сумму 68 млн рублей.

Андрею Травникову также представили результаты ремонтных работ в детском саду комбинированного вида №8. При поддержке депутата Заксобрания Игоря Умербаева в детском саду с 2018 года осуществляется замена окон, всего за три года на замену окон затрачено 1,8 млн рублей, заменено 78 окон (восемь окон в 2018, 30 — в 2019 и еще 40 — в 2020). Осталось заменить ещё 18 окон. Глава региона подчеркнул, что проблема с заменой старых окон, — накопившаяся, но ее решение региону по силам. «Мы берем на себя решение этого вопроса в кратчайшие сроки», — заявил Андрей Травников.

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