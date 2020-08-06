Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на стипендию президента России для обучения за рубежом в 2020/21 учебном году. Победителями конкурса стали пять аспирантов и один магистрант Томского политехнического университета. В новом учебном году они поедут в университеты Франции, Великобритании, Германии, Чехии и Канады, сообщает пресс-центр университета.

Конкурс на назначение стипендий президента РФ для обучения за рубежом ежегодно проводится для студентов и аспирантов, которые получат возможность пройти обучение сроком от одного семестра до десяти месяцев. Стипендия включает расходы на обучение, проезд до места учебы и обратно, оформление визы, проживание, медицинскую страховку и расходы на местный общественный транспорт.

Так магистрант Инженерной школы энергетики ТПУ Роман Федоренко, поедет в Университет Брайтона в Великобританию, аспирантка Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Валерия Дребот отправится на стажировку в Университет Саймона Фрайзера в канадский город Ванкувер.

Еще четыре победителя конкурса — аспиранты Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Юлия Власенко поедет в Университет Бремена (Германия), Елизавета Свиридова — в Университет Лилля (Франция), Дмитрий Герман отправится в Лейбницкий институт катализа при Университете Ростока (Германия), Мария Ерзина — в Высшую школу химической технологии (Чехия).

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