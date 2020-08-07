Перед Днем строителя руководители компаний-застройщиков традиционно подводят промежуточные итоги. Генеральный директор компании «Жилищная инициатива» ЮРИЙ ГАТИЛОВ рассказал, какими темпами идет реализация их новосибирских проектов и в чем особенности строительного рынка сегодня.

— Юрий Александрович, очевидно, что не все строительные компании сегодня справляются с ситуацией. Как вы оцениваете происходящее на рынке новостроек?

— Я бы не сказал, что происходят какие-то неожиданные вещи. Мы весь прошлый год говорили о том, что до 30% компаний в результате изменений, внесенных в законодательство, уйдут с рынка. Если кто-то продолжает работать в новых условиях — это уже достижение. Год был переломным для строительной отрасли. С июля 2019 года долевое строительство ушло в историю. Сейчас происходит болезненный процесс, не все его переживут, но нам удалось выстроить работу и создать задел на будущее? чтобы перейти к новым условиям мягко и постепенно.

Рынок проходит период трансформации. Каждый застройщик сформировал свою стратегию адаптации к изменениям. Насколько каждая из этих стратегий правильна и эффективна, мы увидим примерно через год, когда завершится очередной строительный цикл. Если говорить об особенностях рынка, то я бы отметил основное его сегодняшнее качество — жесткость. Обратите внимание, строителей почти не осталось, сегодня на нем работают девелоперы — люди, для которых первичен процесс зарабатывания денег. Строитель — это не просто бизнесмен, он подходит к каждому проекту творчески. У девелопера же задача четко свести дебет с кредитом. Конечно, отчасти мы равняемся на высококлассные девелоперские проекты, но отрасль меняется, это важно осознавать.

—Когда вы говорите о жесткости рынка, вы что имеете в виду?

— Во главу угла ставится скорость строительства. Максимальный срок возведения жилого объекта — полтора года. Выбился из сроков? Не смог организовать эффективную работу? Значит, работаешь без прибыли. Проектное финансирование — это дорогие банковские деньги. Чем больше срок возведения дома, тем больше отдаешь банку. Профессионализм строителей должен выходить на другой уровень. Быстро и качественно строить не каждая компания способна.

— Вы работаете в Новосибирской области с 2008 года. Насколько компании удалось укрепиться на этой территории?

— Выход в Новосибирск имел для нас принципиальное значение. Большой рынок, огромная потребность в жилье, а главное, есть участки земли, которые позволяют «Новосибирскому кварталу» реализовывать концепцию квартальной застройки. Именно этот подход полностью оправдал себя в Барнауле и показал, насколько важно не просто строить дома, но и заниматься инфраструктурой для нового жилья. Мы чувствуем себя здесь уже достаточно уверенно. Есть репутация, есть построенные объекты, нас знают наши покупатели.

— Первой локацией для «Новосибирского квартала» стал Краснообск. Вы строили второе кольцо и смогли повысить привлекательность этой территории. Каким был изначальный замысел?

— У нас большой опыт работы на разных территориях. Мы провели серьезный анализ покупательских предпочтений и сформировали стратегию: создавать в Краснообске все условия, чтобы люди не ограничивали свою жизнь стенами собственной квартиры. Даже сегодня многие из нас с ностальгией вспоминают времена, когда существенная часть нашей жизни проходила не в четырех стенах, а во дворах. Мальчишки играли в футбол, девчонки прыгали со скакалками, мужчины играли в домино… Помните? Сегодня компания «Новосибирский квартал» в Краснообске возрождает культуру комфортного и безопасного времяпрепровождения во дворах, доброжелательного отношения соседей друг к другу.

Мы не просто строим квадратные метры — создаем новую среду для жителей поселка. Вы знали, что в Краснообске процент жителей, занимающихся спортом, выше, чем даже в ряде районов Новосибирска? Конечно, огромную роль в этом сыграло строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Армада». Но невозможно достичь глобальных результатов, если нет бесплатной спортивной инфраструктуры, что называется, у дома. Мы строим спортивные и детские площадки, зимой накатаем лыжню, соревнования проведем. Надо просто делать, не сидеть на месте.

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— Вы приступаете к работе над проектом третьего кольца. Что он будет представлять собой?

— Изначально в Краснообске была реализована идея кольцевой застройки. Первое кольцо было построено еще в советские годы. Второе за несколько последних лет построила наша компания. Проект третьего краснообского кольца, кроме жилых домов, включает в себя две школы, два детских сада, здания общественного назначения. Обязательным условием развития данной территории мы считаем сохранение природных ландшафтов Краснообска. В этом его особенность: поселок — фактически часть Новосибирска, но при этом Краснообск остается тихим местом с чистым воздухом и обилием зелени.

Концепция третьего кольца будет отличаться от первых двух. Мы не дома будем располагать по кругу, а широкие прогулочные аллеи. Это будут благоустроенные общественные пространства, парковые зоны, где будут высажены деревья разных пород, обустроены велосипедные дорожки, установлены скамейки. Одним словом, поселок получит большую благоустроенную рекреационную зону, в которой он уже сегодня очень нуждается.

— А дома?

— Дома разместятся между этими аллеями. Это будет разновысотная застройка, максимум десять этажей.

— Если эта стройка еще только-только начинается, то в микрорайоне «Фламинго» она идет полным ходом. Побывала там совсем недавно и насчитала с десяток кранов…

— Это правда, стройка идет полным ходом. Теперь стандарты благоустройства «Новосибирского квартала» знают не только в Краснообске. Абсолютно тот же подход мы применяем при возведении «Фламинго». Любой дом начинается с территории, где он расположен. До 90% всех работ по созданию и благоустройству комфортного жилья выполняются нашими собственными структурными подразделениями. Это позволяет контролировать качество и гарантировать выполнение сроков.

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— «Фламинго» называли в свое время «малоэтажной революцией». Вам это определение нравилось?

— Конечно. Мы действительно отказались от идеи строить в этой локации дома-муравейники. Это один из лучших проектов, в котором реализована полная концепция строительства от «Новосибирского квартала». Основные преимущества — небольшая плотность населения и продуманная комфортная среда для жизни. Попав во «Фламинго», вы будете приятно удивлены уровнем благоустройства: ухоженные газоны, охраняемая территория, видеонаблюдение, тысяча оборудованных парковочных мест во дворах. На территории всегда чисто и безопасно, газоны пострижены, мусор убран. Это отработано на многих предыдущих наших проектах, и здесь мы просто мультиплицируем наш опыт. Кроме того, компания делает серьезную ставку на детские игровые комплексы, спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол с искусственным покрытием, хоккейные коробки и огороженные футбольные площадки — далеко не каждый застройщик обеспечивает такую спортивную инфраструктуру уже на старте проекта.

С того момента, как в основание микрорайона был заложен первый камень, не прошло и пяти лет, но его не узнать! В ближайшее время мы займемся строительством детского сада и школы, начнем строительство выезда на Советское шоссе. «Новосибирский квартал» ежегодно сдает в этом микрорайоне по нескольку домов. Квартиры можно купить как с отделкой под ключ, так и под чистовую отделку. И судя по покупательской активности, мы угадали предпочтения людей.

— «Дом на Дачной» стал третьим проектом «Новосибирского квартала». Вы строите большую высотку в центре города. Почему решили зайти непосредственно в Новосибирск?

— У наших покупателей разные ценности. Когда на первый план выходят динамика, мобильность, жизнь в центре событий, мы сразу понимаем: это потенциальный клиент нашего проекта «Дом на Дачной». Он представляет собой 25-этажное здание в десяти минутах от площади Калинина. Сама по себе локация — уже точка притяжения покупателей, поскольку речь идет о центре города, удобной транспортной развязке, месте повышенной деловой активности. Жить здесь удобно и комфортно. Вышел из дома — и вот тебе легендарный новосибирский зоопарк с его аттракционами и прогулочными зонами. Огляделся по сторонам — в шаговой доступности ботанический сад, кинотеатры, кафе и ресторанчики.

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— Какие опции вы заложили в этот проект?

— Мы ориентировались на людей, которые ценят настоящий комфорт. В частности, в «Доме на Дачной» есть подземная парковка, в которую можно спуститься, не выходя из дома. Начиная с нижних этажей, из окон дома открывается чудесный вид на город. Можно приобрести одно-, двух-, трехкомнатные квартиры от 36 до 100 квадратных метров с теплыми основательными кирпичными стенами и панорамным остеклением лоджий. Одним словом, строим, как для себя. Поймите, все наши проекты и в Новосибирске, и в Барнауле — любимые. В этих домах живем мы сами, живут наши семьи. Нам важно, чтобы в наших микрорайонах люди получали удовольствие от каждого дня и через десять, и через двадцать лет.

— День строителя — это всегда подведение промежуточных итогов. Как ваши компании показали себя в первом полугодии?

— В целом мы отработали отлично — настроение вполне праздничное. В Новосибирске серьезно наращиваем объемы строительства жилья. Сегодня наша компания — это большой холдинг. Суммарно в Новосибирске и Барнауле нами построено более 1,5 млн квадратных метров жилья, более 1 млн квадратных метров общественных зданий. У нас работает более тысячи человек. Если объединить результаты новосибирского и барнаульского отделений компании, то мы являемся лидерами строительного рынка Сибири.

— Вы лично хотели когда-нибудь поменять карьеру строителя на что-то другое? Сменить сферу?

— Ни разу! Никогда не жалел о своем выборе. Строитель — великая профессия, священное ремесло. Я вообще считаю, что существует две профессии, которые определяют весь смысл жизни, — это строитель и крестьянин. В других профессиях можно годами лить воду, делать вид, что работаешь. А строитель и крестьянин — это ремесленники, чей труд виден сразу. Некоторые произведения архитектуры, созданные руками строителя, и через века будут видны.

Гатилов Юрий Александрович:

«Дорогие коллеги-строители, друзья и партнеры! «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» поздравляют вас с профессиональным праздником — Днем строителя. Главная ценность для каждого человека — ДОМ. И речь тут не о стенах и комнатах, а о месте, где ждут, любят, понимают, где сосредоточено обычное человеческое счастье. Эта истина нами глубоко прочувствована, для нас она бесспорна. Так давайте же строить дома, в которых люди смогут быть по-настоящему счастливыми!

Наша профессия — святая, в ней сложно пускать пыль в глаза. Результаты трудов строителей восхищают людей даже спустя сотни лет. Мы работаем в любую погоду, днем и ночью, без выходных и праздников. И каждый строитель, когда едет по своему городу, может с гордостью думать, что приложил руку к его развитию. Я желаю вам здоровья, стойкости, мудрости и терпения. Пусть все наши планы сбываются!»

Юрий Гатилов родился в селе Новошипуново Краснощековского района Алтайского края. В 1981 году поступил в Алтайский политехнический институт на специальность «инженер-строитель в промышленном и гражданском строительстве». В 1988 году начал работать начальником участка в тресте «Барнаулкапстрой». Импульсом к созданию собственной компании стала перестройка. «Жилищная инициатива» начала свой путь с работы по программе Пенсионного фонда России, помогала завершить ряд долгостроев Барнаула.

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