Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Татарский район обсудил с заместителем председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Сергеем Титковым продление пригородного железнодорожного сообщения до Татарска, сообщает пресс-служба правительства НСО.

«Сегодня мы можем продлить пригородное движение от Новосибирска до Татарска. Раньше Минтранс РФ ограничивал дальность курсирования пригородных поездов 150, 200 километрами, сегодня пригородное движение возможно в границах Новосибирской области. На пригородное сообщение распространяются льготы. А, например, в «Ласточке», как скоростном поезде, льготы не предусмотрены. Считаю, что жителям нужна такая альтернатива – обычное пригородное сообщение. Жители уже обращались с таким предложением. Думаю, вопрос продления пригородного движения до станции Татарская можно решить через механизм наказов», – считает Сергей Титков.

Губернатор поддержал это предложение: «Давайте вместе посмотрим. Тем более скоро на станции, которая является западными воротами Новосибирской области, начнет работать новый, удобный и более вместительный вокзал, и ежегодно через нее проходит около 400 тысяч пассажиров», – отметил Андрей Травников.

Губернатору Новосибирской области доложили, что реконструкция железнодорожного вокзала идет точно по графику. Окончание работ намечено на сентябрь 2020 года. В настоящее время строительно-монтажные работы выполнены на 98%, ведется завоз оборудования.

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