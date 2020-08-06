Анатолий Локоть: «Вижу, что нашим предложением по использованию муниципальной земли воспользовались очень многие кафе»

Валерий Иванов
 
фото Валерия Иванова

На еженедельном часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть констатировал тот факт, что предложение мэрии бесплатно использовать муниципальную землю для размещения столиков летних кафе пользуется большой популярностью у рестораторов.

«Мы предоставили муницпальную территорию, землю бесплатно до 30 сентября с тем, чтобы наш малый бизнес имел возможность поправить свои дела и в какой-то мере компенисровать те потери, которые были связаны с остановкой их деятельности в связи с пандемией, с теми ограничениями, которые были введены на территории города Новосибирска и Новосибирской области. Я скажу — очень активно воспользовались. На сегодняшний день, как мне докладывают, в Новосибирске более 300 таких точек, причем половина из них воспользовалась нашим предложением и их столики расположены на территории муниципалитета, на наших землях, — подчеркнул мэр. — Значит, наше предложение, наши компенсационные меры, меры поддержки малого и среднего бизнеса актвино работают в городе Новосибирске».

 

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