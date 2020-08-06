На еженедельном часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть констатировал тот факт, что предложение мэрии бесплатно использовать муниципальную землю для размещения столиков летних кафе пользуется большой популярностью у рестораторов.

«Мы предоставили муницпальную территорию, землю бесплатно до 30 сентября с тем, чтобы наш малый бизнес имел возможность поправить свои дела и в какой-то мере компенисровать те потери, которые были связаны с остановкой их деятельности в связи с пандемией, с теми ограничениями, которые были введены на территории города Новосибирска и Новосибирской области. Я скажу — очень активно воспользовались. На сегодняшний день, как мне докладывают, в Новосибирске более 300 таких точек, причем половина из них воспользовалась нашим предложением и их столики расположены на территории муниципалитета, на наших землях, — подчеркнул мэр. — Значит, наше предложение, наши компенсационные меры, меры поддержки малого и среднего бизнеса актвино работают в городе Новосибирске».

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