Tele2 может прийти в Республику Алтай в конце августа или начале сентября – об этом сегодня, 5 августа, заявил в ходе онлайн-конференции генеральный директор компании Сергей Эмдин.

«Мы планируем осуществить полноценный запуск до конца третьего квартала – сообщил Сергей Эмдин. – Наиболее вероятная дата – конец августа или начало сентября».

Сейчас, по его словам, сеть оператора в регионе уже работает в тестовом режиме – то есть Tele2 может видеть, сколько его абонентов находится на территории региона. «В июле – начале августа их было уже больше десяти тысяч, это даже больше, чем мы ожидали», – прокомментировал Сергей Эмдин.

Тем не менее, полного покрытия региона на первом этапе ждать не стоит: Tele2 планирует для начала подключить наиболее «тяжелые» в плане трафика участки: Горно-Алтайск, населенные пункты вдоль Чемальского тракта и отдельные курортные зоны. Также Сергей Эмдин сообщил о том, что 3G в республике не будет работать – только сети второго и четвертого поколений.

На сегодняшний день Республика Алтай остается последним регионом в СФО, где Tele2 не работает: услуги связи оператор оказывал на базе сети одного из партнеров, но по своим ценам – такое решение их устраивало больше, чем запуск собственной сети. Одной из причин изменить эту точку зрения стал коронавирус, вызвавший «цифровизацию» потребительской модели и стимулировавший внутренний туризм.

Что касается тарифов уже работающих в Горном Алтае операторов, по словам Сергея Эмдина, приход Tele2 в регион может привести к их снижению – даже несмотря на высокий уровень проникновения услуги. Примером могут стать Ярославская и Ивановская области, куда Tele2 зашел в прошлом году.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.