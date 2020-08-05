Созданные в Томском политехничеком университете искуственные кровеносные сосуды помогут сделать лечение острых тромбозов намного доступнее — предложенный метод эффективнее и качественнее аналогов и при этом почти в два раза дешевле, сообщает пресс-центр ТПУ.

Искусственные сосуды — графты — используются при лечении острых тромбозов.

«Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой, напротив, не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови», — рассказал научный сотрудник лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Евгений Больбасов.

Для создания искусственных сосудов ученые предложили метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда. Это одновременно обеспечивает две ключевые характеристики графтов: высокую герметичность и качественную интеграцию материала с тканями пациента.

По словам руководителя лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Сергея Твердохлебова, уникальность новой новой технологии, в том, что она намного проще и на 90 % дешевле существующих методов производства искусственных сосудов.

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