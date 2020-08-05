В 10 субъектах Российской Федерации отмечено превышение гигиенического норматива радона для строящихся жилых и общественных зданий. Всего в 2019 году на содержание радона в воздухе в Российской Федерации было обследовано 83448 зданий, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор в новом исследовании перечислил регионы с высокой долей облучения радиоактивным газом радоном. Из регионов СФО в этот список вошли Иркутская область и Республика Тыва.

«Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв1/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, который может накапливаться в помещениях. При вдыхании он попадает в легкие, где радиоактивное излучение может повреждать клетки, что в дальнейшем приводит к повышению вероятности развития рака легких.

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