Вдова погибшего владельца «Сибирского антрацита» заявила о рейдерских атаках

Вдова погибшего владельца «Сибирского антрацита» Катерина Босов заявила о начале рейдерских атак на его активы. Письмо с описанием ситуации она направила председателю думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.

Как сообщает Forbes, Катерина Босов направила письмо Тамаре Плетневой после того, как та попросила надзорные органы проверить «Сибантрацит» на соблюдение экологических норм. Причиной стал июльский инцидент на отвале «Елбашинский» в Искитимском районе Новосибирской области, где произошел сход горной массы. По мнению парламентария, нести ответственность за ЧП должны топ-менеджеры предприятия.

В письме Катерина Босов указывает на рейдерские атаки, которые ведутся уже три месяца, со времени смерти ее супруга. Конкретных лиц, подозреваемых в рейдерстве, она не называет. В «Сибирском антраците» редакции «Континента Сибирь» подтвердили факт существования обращения, отметив, что Катерина Босов написала письмо «в ответ на личные обвинения в ее адрес».

Напомним, российский миллиардер и владелец «Сибирского антрацита» Дмитрий Босов ушел из жизни в начале мая текущего года. После гибели бизнесмена совет директоров «Сибантрацита» возглавила его супруга Катерина Босов, ранее занимавшая должность коммерческого директора ООО «Управляющая компания «Сибантрацит». Незадолго до смерти у Дмитрия Босова произошел открытый конфликт с бизнес-партнерами, в том числе Александром Исаевым, бывшим совладельцем «ВостокУгля».

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