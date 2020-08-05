Новый директор новосибирской ТЭЦ-3 приехал из Ярославля

Сибирская генерирующая компания назначила нового директора ТЭЦ-3 в Новосибирске — им стал бывший заместитель технического директора ПАО «ТГК-2» Дмитрий Морозов.

Дмитрий Морозов родился в 1969 году в Ярославле. Получил два высших технических образования: окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «инженер-физик», а также Ивановский государственный энергетический университет по специальности «инженер-теплоэнергетик». Кроме того, в 2010 году Морозов окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе МВА.

Перед приходом в руководство Новосибирской ТЭЦ-3 СГК Дмитрий Морозов занимал должность заместителя технического директора по эксплуатации ПАО «ТГК-2». Также в его послужном списке — работа на руководящих должностях в Ярославской генерирующей компании, в Нижегородском филиале ПАО «Т Плюс», в Корпорации «Биоэнергия» и других энергокомпаниях.

Прежний директор ТЭЦ-3 Геннадий Кураков освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.