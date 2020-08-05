Дом культуры «Затон» объединят с культурно-досуговым центром им. К. С. Станиславского, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Анатолий Локоть считает, что реорганизация положительно скажется на эффективности работы обоих учреждений.

«Решение об объединении двух культурных учреждений было принято для того, чтобы сделать работу по организации досуга населения и творческой самореализации граждан более эффективной. При этом основные виды деятельности ДК «Затон» – проведение культурно-массовых мероприятий, деятельность клубов по интересам и самодеятельного народного творчества – будут сохранены», – отметил Анатолий Локоть. Его комментарии приводит пресс-центр мэрии.

Директор МБУК «Культурно-досуговый центр им. К. С. Станиславского» Елена Запрягаева рассказала, что эта реорганизация не первая: в 2011 году произошло слияние учреждения с ДК «Металлург», в результате чего у КДЦ им К. С. Станиславского появилась сцена, на малой площадке организовали театр кукол, а в ДК «Металлург» проходят большие программы.

«У ДК «Затон» уже много лет нет большого помещения, хотя там сложился молодой и перспективный коллектив – более 300 человек. В результате реорганизации ДК станет культурно-досуговым центром. Это не только привлечёт новые коллективы, в том числе из области, но и позволит жителям микрорайона реализовать свой творческий потенциал. Сейчас мы занимаемся организацией международного фестиваля. Микрорайон Затон, а также Лесоперевалка только выиграют от этого слияния», – подчеркнула Елена Запрягаева.

Напомним, что МБУК ДК «Затон» – один из старейших домов культуры Новосибирска: в 2023 году он отметит своё 100-летие.

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