О смерти бывшего депутата регионального парламента и предпринимателя Геннадия Бессонова сообщается на странице общественной организации по оказанию поддержки ветеранам комсомола «Клуб 29 Октября» в Facebook.

«Вчера, 4 августа, не стало нашего товарища – Бессонова Геннадия Константиновича. Пандемия не пощадила этого замечательного человека.

Геннадий Бессонов родился 4 июля 1948 г. Многие из нас помнят его еще со времен комсомольской юности. Геннадий был секретарем комитета комсомола 1974-1978 годов НЭТИ (НГТУ). Затем неоднократно избирался депутатом сначала городского Совета, затем Законодательного собрания Новосибирской области. Депутатскую и общественную работу Геннадий Константинович совмещал с производственной деятельностью — много лет возглавлял завод стеновых материалов-7», — говорится в сообщении организации «Клуб 29 Октября».

Не исключено, что причиной смерти Геннадия Бессонова стал COVID-19 — в сводке оперативного штаба Новосибирской области от 4 августа в числе скончавшихся упоминается мужчина 72 лет. Персональные данные в оперштабе не раскрывают.

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