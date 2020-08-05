По данным оперштаба на утро 5 августа в регионе зарегистрировано 9846 случаев заражения коронавирусом, в том числе инфицированы 573 ребенка. 8194 пациента выписаны с выздоровлением, включая 86 человек за сутки.

В Новосибирской области выявили 97 инфицированных коронавирусом за последние сутки.

Скончались еще четверо пациентов: женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255человек. В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека, на ИВЛ – 15 пациентов.

Госпитализировано в ДГКБ №3 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1269 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 672 пациента.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.