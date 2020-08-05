4 августа Октябрьский районный суд Новосибирска вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-директора муниципального «ДЮЦ «Планетарий» Сергея Масликова. Астроном обвинялся в незаконной сдаче в аренду оборудования планетария.

Суд, по словам адвоката бывшего директора планетария Елены Добрицкой, «усмотрел препятствия для рассмотрения дела, выразившиеся в существенных нарушениях уголовно-процессуального и уголовного кодекса»».

«Неделя понадобилась помощнику прокурора для того, чтобы сформулировать — почему он против возвращения моего дела в прокуратуру. На прошедшем заседании он, в частности, говорит: «Уголовное дело рассматривается около двух лет [на самом деле — 2 с половиной года], что может привести к нарушению принципа разумности». Так и хотелось в этот момент возразить, что принцип разумности нарушен тогда, когда они заварили все это дело. Судья все же принял решение вернуть дело в прокуратуру Октябрьского района», — написал Масликов на своей странице в сети Facebook.

Напомним, предыдущее заседание суда по делу Сергея Масликова было перенесено из-за опечатки, о чём астроном также сообщал на своей странице в соцсети.

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