Днем 4 августа в социальных сетях появилась информация о том, что на Хилокском рынке были замечены сотрудники полиции и ОМОН. «Континент Сибирь» обратился за разъяснениями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

«Да, на территории Хилокского рынка проводятся плановые мероприятия по выявлению административных правонарушений. Больше ничего добавить не можем», — подтвердили информацию в пресс-службе ведомства.

Напомним, на территории Хилокского рынка регулярно происходят полицейские проверки. Так осенью прошлого года в ходе рейда сотрудники полиции проверили 220 уроженцев ближнего зарубежья, работающих на рынке.

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