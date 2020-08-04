Днем 4 августа в социальных сетях появилась информация о том, что на Хилокском рынке были замечены сотрудники полиции и ОМОН. «Континент Сибирь» обратился за разъяснениями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
«Да, на территории Хилокского рынка проводятся плановые мероприятия по выявлению административных правонарушений. Больше ничего добавить не можем», — подтвердили информацию в пресс-службе ведомства.
Напомним, на территории Хилокского рынка регулярно происходят полицейские проверки. Так осенью прошлого года в ходе рейда сотрудники полиции проверили 220 уроженцев ближнего зарубежья, работающих на рынке.