По итогам первого полугодия 2020 года «Ростелеком» подключил к своим цифровым сервисам почти 4 тыс. домохозяйств в 22 новостройках Новосибирска и области. Главным критерием успеха оператор назвал комплексный подход при работе с застройщиками.

«Наш комплексный подход позволяет «заходить» в жилые комплексы еще на стадии строительства, чтобы заранее подготовить всю телекоммуникационную инфраструктуру к сдаче дома, – подчеркнул директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Так новоселы могут уже с первых дней заселения подключать цифровые услуги и не менять привычный образ жизни. При этом мы можем гибко подстраиваться под потребности каждого объекта и предлагать именно тот пакет сервисов, который нужен здесь и сейчас».

Умные сервисы компании смогут оценить новоселы жилых комплексов Vivanova в Академгородке, «Расцветай» на улице Гоголя, «Весенний» по улице Заречной и «Дивногорский» в Ленинском районе Новосибирска. В ближайшее время работы по подключению ряда домов завершатся в таких комплексах как «Аэропорт», «Маяк», «Эрмитаж» и «Традиции».

Ожидается, что до конца года доступ к цифровым решениям «Ростелекома» появится в 48 новостройках для 9 609 семей, причем не только в самом Новосибирске. Умные сервисы, в частности, будут доступны жителям домов в Новосибирском сельском, Коченевском, Татарском и Искитимском районах области.

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