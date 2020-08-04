ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей

ВТБ запустил мобильное приложение «ВТБ Бизнес Lite» для дистанционного обслуживания предпринимателей. Мобильный банк отличают новый дизайн, улучшенная навигация и расширенный функционал для финансового управления бизнесом.

«ВТБ Бизнес Lite» разработано для мобильных устройств на iOS и Android. В приложении упрощено выполнение повседневных операций и реализованы самые востребованные сервисы и продукты. На главной странице отображаются остатки по счетам и удобная лента операций, также пользователям доступно оформление заявок на депозиты, работа с кредитами и другие функции.

«Мы разработали новый мобильный банк, ориентируясь на пользовательский опыт и потребности клиентов, чтобы управление бизнесом стало для них проще и удобнее. ВТБ Бизнес Lite является одним из элементов экосистемы банка для среднего и малого бизнеса, − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. − Для перехода с текущего мобильного банка «ВТБ Бизнес Онлайн» на новый никаких дополнительных действий не требуется – можно скачать и пользоваться».

Среди новых операций представители ВТБ отметили выставление счета на оплату, а также платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами. При этом лимиты по разовым платежам для удобства клиентов увеличены в приложении до 300 тыс. рублей. В случае работы с несколькими юридическими лицами пользователь может легко менять компании внутри приложения. Кроме этого, в мобильном банке теперь можно получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.

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