Банк Акцепт продолжает выдачу кредитов бизнесу на возобновление деятельности

АО «Банк Акцепт» одно из немногих среди региональных финансовых учреждений получило дополнительный лимит на выдачу льготных кредитов на возобновление деятельности компаний, пострадавших от COVID-19, в рамках постановления правительства № 696 от 16 мая 2020 года.

Цель кредита — возобновление работы компании в условиях пандемии.

Кто может рассчитывать на льготный кредит:

1) предприятие или ИП, располагающие штатом сотрудников;

2) заемщик, который относится к пострадавшим отраслям, либо к сферам, требующим поддержки для возобновления деятельности, определенным Правительством РФ.

Важное условие: если компания сохраняет 90% персонала, то кредит погашается за счет государства, если сохраняется 80% штата – государство погашает 50% суммы.

На сегодня Банк Акцепт прокредитовал предприятия по данному направлению на общую сумму свыше 700 млн. рублей и продолжает принимать заявки! Не упустите шанс помочь своему бизнесу!

За 30 лет существования Банк Акцепт приобрел бесценный опыт, который позволяет банку всегда оставаться на передовых линиях поддержки своих клиентов.

Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.