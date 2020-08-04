ПСБ и «КПД-Газстрой» предложили ипотеку под 0,5% в первый год

Сибирский филиал ПСБ и группа компаний «КПД-Газстрой» запустили совместную программу субсидирования ипотеки со ставкой 0,5% годовых в первый год кредитования. Программа рассчитана на покупку квартир в доме №62 в новостройке микрорайона «Чистая слобода» в Новосибирске.

По информации банка, ставка в первые 12 месяцев будет установлена банком в размере 0,5% годовых в рублях, в дальнейшем она будет зафиксирована на уровне 5,85% по «Госпрограмме 2020» ПСБ. Программа действует до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, первоначальный взнос, как уже писал «КС», снижен с 20% до 15. Максимальный срок кредитования – 25 лет.

«Ипотека остается основным способом для решения жилищного вопроса, поэтому мы не только дополнительно улучшили условия по государственной программе, но разработали с застройщиком специальное уникальное предложение, снизив ставку до возможного минимума в первый год кредитования. Это позволит новосибирцам приобрести недвижимость в качественном проекте на самых выгодных условиях для семейного бюджета», – отметил управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

По словам директора по продажам ГК «КПД-Газстрой» Валерия Коваленко, для застройщика этот опыт субсидирования ипотеки далеко не первый и в данный момент ипотечная программа с ПСБ станет самой доступной для покупателей в их портфеле.

«Застройщик давно и успешно взаимодействует с ПСБ. Совместная программа позволяет максимально снизить нагрузку на покупателей – в части выплаты процентов за пользование займом. Срок сдачи дома №62 – 4 квартал 2021 года. Это значит, что льготный период со ставкой 0,5% годовых практически полностью покрывает срок строительства», – добавил он.

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