В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитали процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа по состоянию на 4 августа.

В Новосибирской области доля выздоровевших от коронавируса составила 83%, что больше, чем общий показатель по СФО, где этот показатель равен 75%.

Позиция в общем рейтинге субъектов федерального округа не изменилась: Новосибирская область третью неделю удерживает 3-е место среди регионов СФО с самыми лучшими показателями, замыкая тройку лидеров. Доля выздоровевших по сравнению с прошлым периодом — увеличилась на 5%.

По состоянию на 4 августа в СФО, 1-е место в общесибирском рейтинге у Хакасии (88%), 2-е занимает Красноярский край (87%).

Замыкают рейтинг по СФО два региона с одинаковыми показателями — Омская и Иркутская области, где зафиксировано 65% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19.

Новосибирская область теперь входит в общероссийский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса — регион занимает 24-е место.

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