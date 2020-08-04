МТС сообщает о реализации первого этапа масштабного проекта интернета вещей в одном из крупнейших в России дата-центров «Авантаж», который вошел в экосистему МТС в 2018 году. Модернизация коснулась, в основном, повышения надежности работы центра – компания разместила внутри него две тысячи IoT-датчиков, которые позволят сократить износ оборудования клиентов до 20%.

«Внедренная IoT-система обеспечивает эффективное управление инфраструктурой дата-центра. Благодаря телеметрическим данным служба эксплуатации получила возможность в режиме реального времени видеть все происходящие изменения и превентивно на них реагировать, – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. – Для сложных технологических объектов, таких как «Авантаж», система удаленного контроля за состоянием оборудования является одной из основ непрерывной работы в круглосуточном режиме».

По его словам, датчиками оборудованы распределительные системы питания всех уровней ЦОДа – магистральные, рядные, а также вводы питания клиентских стоек, холодные и горячие коридоры. Каждая стойка с оборудованием заказчиков укомплектована датчиками температуры. Данные об изменении температурного режима в залах дата-центра и энергопотреблении ИТ-оборудования оперативно передаются в центр управления. В случае отклонения от заданных параметров сотрудникам дата-центра приходит SMS-уведомление, что позволяет быстро реагировать на изменения и предотвращать нештатные ситуации.

На единой мониторинговой панели в центре управления ЦОДом формируется «температурная карта» залов, включая каждую стойку с клиентским оборудованием, также происходит визуализация режима энергопотребления. Это стало возможным благодаря интеграции IoT-решения с системой мониторинга Zabbix. Кроме того, вся совокупность контролируемых показателей поступает на облачную платформу «Телеучет данных» и автоматически выгружается в личный кабинет как службы эксплуатации клиентских сервисов дата-центра, так и коммерческих заказчиков.

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