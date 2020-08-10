С чего начать самостоятельный бизнес?

В первую очередь нужно разобраться с основными «правилами игры» — законами в сфере налогообложения, управления деньгами, учета, получения финансирования.
В рамках реализации регионального проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по государственной программе Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ совместно с центром «Мой Бизнес» оказывает консультационные услуги по вопросам финансового планирования.
Если Вы – физическое лицо, планирующее начать собственное дело (не зарегистрированы как ИП, не являетесь участником или директором юридического лица), Вы можете получить БЕСПЛАТНО консультации по следующим направлениям:
— консультация по общим вопросам бухгалтерского учета;
— консультация по общим вопросам налогообложения;
— консультация по выбору оптимальной системы налогообложения;
— консультация по бюджетированию;
— консультация по привлечению инвестиций и займов.
Оставить заявку на консультацию можно:
— по телефону (383) 334-08-81
— e-mail (sibucom@sibucom.siberia.net)
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