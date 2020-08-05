Компания «Ростелеком» ищет директора офиса управления интеграции активов (M&A). Соответствующая вакансия была размещена на сайте HeadHunter с привязкой к Новосибирску.

Основными задачами руководителя заявлена координация работ по подготовке и заключению M&A-сделок, участие в переговорах с потенциальными активами, координация работ по согласованию финансовых моделей приобретаемых активов, организация и сопровождение предынвестиционных проверок планируемых к приобретению активов, управление проектами по приобретению и интеграции приобретенных активов, организация разработки плана интеграции, разработка КПЭ интеграционного процесса, контроль выполнения плана интеграции и достижения КПЭ, контроль эффективности использования интегрированных активов в постинтеграционный период, реализация мероприятий, направленных на рост эффективности функционирования актива.

«Ростелеком» обещает будущему руководителю «возможность участвовать в переговорах с крупнейшими региональными игроками рынка». Примечательно, что вакансия территориально привязана именно к Новосибирску.

Напомним, что в 2019 году «Ростелеком» приобрел компанию «МегаКом», которая в свою очередь ранее провела интеграционные сделки со «Стартелекомом-Новосибирск», «Брайткомом», «Инфосвязью». Также в состав «Ростелекома» вошло несколько небольших районных операторов связи.

Курс на M&A-сделки в Сибири продолжает и пермский «ЭР-Телеком Холдинг». В июне 2020 года стало известно о покупке им старейшего алтайского оператора связи «Дианэт».

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