По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сразу два региона Сибири вошли в общероссийский ТОП-3 территорий с самым большим процентом прироста заболевших COVID-19 за неделю с 25 по 31 июля.

В общероссийском рейтинге регионов с самым высоким в стране индексом прироста заболевших COVID-19 1-е место занимает Сахалинская область — 20%. На 2-м месте в этом списке — Кемеровская область (17%), 3-е место заняла в последнюю неделю июля Омская область (13%).

Кемеровская область лидирует также и в рейтинге по СФО с самым высоким показателем прироста заболевших. На 2-м месте в Сибири — Омская область, 3-е у Республики Алтай (12%).

В 42 регионах России процент прироста заболевших по состоянию на 31 июля не превышает 5%. Из СФО в этот список входят Республика Хакасия и Республика Тыва.

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