Андрея Макаревича пригласили выступить на процессе по иску к новосибирскому депутату

Рок-музыканта Андрея Макаревича вызовут свидетелем на процессе по иску новосибирской общественницы Александры Поповой к избиркому по поводу регистрации депутата-единоросса Сергею Бондаренко, использовавшего на своем предвыборном плакате строчку из песни «Машины времени».

Как сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска, иск Александры Поповой к Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 был подан 29 июля. Общественница требует отменить регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Сергея Бондаренко. Причиной иска стало использование единороссом для своей агитации билборда со строчкой из песни группы «Машина времени», разрешение на использование которой он не получал. «В административном исковом заявлении административным истцом заявлено ходатайство о вызове правообладателя данного музыкального произведения Макаревича А.В. в качестве свидетеля», — уточняется в сообщении суда. Рассмотрение дела назначено на 3 августа.

Как пояснил «Континенту Сибирь» пресс-секретарь Андрея Макаревича Антон Чернин, музыкант знает о конфликте и даже сам планировал подавать в суд на депутата, однако после того, как билборд был убран, Макаревич счел инцидент исчерпанным. По поводу участия рок-музыканта в процессе решение пока не принято, бумаг из суда он пока не получал. Антон Чернин не исключил, что присутствие Андрея Макаревича в новосибирском суде на процессе может быть организовано в формате видеоконференции. Напомним, баллотирующийся в Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко разместил билборд с фразой из песни «За тех, кто в море». После общественного резонанса билборд убрали, депутат, общаясь с корреспондентами, пояснил, что произошла техническая ошибка.

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