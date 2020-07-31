По итогам анкетирования в рамках проекта «Народный бюджет», которое прошло 1 июля, большинство искитимцев выбрали направление развития общественного городского транспорта.
«У нас в городе работает МУП «Центр пассажирских автотранспортных перевозок». Средства на обновление подвижного состава находить городу и предприятию достаточно тяжело. Мы, конечно меры предпринимаем, но теми темпами, которыми необходимо менять транспорт, у нас не получается»,- рассказал изданию «Конкурент» глава Искитима Сергей Завражин.
Искитиму на новый транспорт правительством Новосибирской области выделены 12 млн рублей. В настоящее время процесс обновления подвижного состава МУП «ЦПАТП» находится в стадии подписания соглашения с министерством региональной политики. Сергей Завражин надеется, что конкурсные процедуры будут проведены в течение 1,5-2 месяцев и в парке предприятия появится четыре новых автобуса.