По итогам анкетирования в рамках проекта «Народный бюджет», которое прошло 1 июля, большинство искитимцев выбрали направление развития общественного городского транспорта.

«У нас в городе работает МУП «Центр пассажирских автотранспортных перевозок». Средства на обновление подвижного состава находить городу и предприятию достаточно тяжело. Мы, конечно меры предпринимаем, но теми темпами, которыми необходимо менять транспорт, у нас не получается»,- рассказал изданию «Конкурент» глава Искитима Сергей Завражин.

Искитиму на новый транспорт правительством Новосибирской области выделены 12 млн рублей. В настоящее время процесс обновления подвижного состава МУП «ЦПАТП» находится в стадии подписания соглашения с министерством региональной политики. Сергей Завражин надеется, что конкурсные процедуры будут проведены в течение 1,5-2 месяцев и в парке предприятия появится четыре новых автобуса.

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